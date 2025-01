Affitti brevi, Comune Firenze vuole accelerare su stop a keybox

Firenze, 9 gennaio 2025 - Sulle keybox "lunedì abbiamo un Cosp dove discuteremo della nostra delibera. È intenzione della sindaca accelerare, entro fine mese portare gli atti che ci permetteranno di vietare le keybox nella nostra città. Appena il regolamento entrerà in vigore prevederà anche un tempo entro il quale si dovranno tutti adeguare". Lo ha dichiarato l'assessore comunale allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.

A proposito dell'incontro tra Comune di Firenze e Property Managers, ha aggiunto, "noi siamo felici, il dialogo e l'ascolto fanno parte del nostro lavoro, crediamo sia l'unico modo per raggiungere risultati. Su alcuni punti le posizioni restano distanti, per esempio sul divieto in area Unesco di nuove attività di locazione turistiche su cui non abbiamo intenzione di retrocedere. Su tanti altri punti abbiamo l'interesse condiviso che è quello del bene della nostra città".

Sulla stretta ai mezzi come i risciò, ha concluso Vicini, "è una possibilità che ci viene data anche dal nuovo unico della Regione che permette ai comuni di alta densità turistica di introdurre criteri e limiti per questo tipo di servizi, che sono delle agenzie di viaggio. È uno degli impegni che ci siamo presi e lo portiamo avanti".