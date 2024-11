Addio presidentissimo Ivano Baldi. Portò il Pontassieve in paradiso

"Addio a un grande, vero signore. Oggi è un giorno triste per il nostro paese". Pontassieve è in lutto per la scomparsa a 83 anni Ivano Baldi, imprenditore conosciutissimo e benvoluto da tutta la cittadinanza, ha legato il suo nome agli anni più gloriosi del Pontassieve calcio. Ed è proprio la società azzurra a ricordarlo con un post commosso nella propria pagina Facebook:

"Baldi è stato presidente della nostra società dalla stagione 93/94 alla stagione 96/97. Durante la sua carica la nostra Prima Squadra militò anche nel campionato di Serie D, raggiungendo il settimo posto (apice della storia azzurra). Da sempre e per sempre tifoso e appassionato di calcio e del Pontassieve, fu rieletto presidente anche dal 2008 al 2010. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze". Ivano Baldi è stato il patron della squadra in tempi in cui il mondo del pallone era ancora ’pane e salame’, lontano anni luce dal calcio di oggi dove i social la fanno da padrone. Tantissimi i commenti e i ricordi dei pontassievesi. "Sei stato il più grande presidente del Ponte arrivando in serie D, fai buon viaggio Ivano" scrive Luca. E ancora Simone: Dopo Beppe Maturi un altra figura Storica del nostro Ponte ci ha lasciato".

La salma di Ivano Baldi si trova nella Cappella del Commiato della Misericordia di Pontassieve e chi vorrà potrà rendere omaggio al presidentissimo dalle 14 di oggi. I funerali si svolgeranno lunedì 4 novembre alle ore 14:30 con presso la Chiesa San Michele Arcangelo a Pontassieve.

E. B.