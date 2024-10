Addio alle ultime cassiere. Il supermercato è tutto automatico

Sono sempre più numerosi i supermercati che adottano le casse automatiche: quelle in cui i clienti si fanno da soli il conto dei prodotti che acquistano per la spesa; pagano con contanti o carte di credito e poi, sempre da soli, mettono tutto nei sacchetti e escono. Nonostante a molte persone non piacciano, le casse automatiche, segno dei tempi e della tecnologia che avanza, sono destinate ad aumentare sempre di più perché al gestore permettono di ridurre il personale e ai clienti fanno risparmiare tempo, o almeno così dovrebbero.

E alla Coop di Fiesole dove, dismessa l’ultima cassa con personale, sono una decina di giorni che agli sportelli automatici, gli unici dove si può dunque pagare, si registrano code e proteste. O almeno tra gli utenti più anziani. Infatti per i giovani (ma anche per gli adulti) questa non sarà una grossissima novità. Molti di loro, abituati ad usare la tecnologia, definiscono la scelta giusta, moderna e mirata a risparmiare tempo.

"L’altro giorno, quando ho visto il numero delle persone in attesa, ho rinunciato a entrare e ho proseguito la mia passeggiata per ripassare – racconta Alessandro Monnetti, che scende a piedi da Borgunto per fare la spesa – Le casse automatiche non sono più veloci. Anzi, fanno perdere tempo e mettono in difficoltà la persona di servizio che viene chiamata da una parte all’altra per aiutare gli utenti, dare i sacchetti e sbloccare la macchina".

"Non è stata una scelta corretta e la considero irrispettosa per una realtà come quella fiesolana che è un paese di anziani- osserva Serena Romiti, titolare di un’ attività ricettiva- Una spesa un po’ consistente non può più essere fatta a Fiesole. Speriamo ci ripensino perché questo cambiamento non è a favore degli utenti". "Ho sempre fatto qui la mia spesa settimanale. L’altro giorno è stata però l’ultima volta; troppe persone in fila- lamenta Brunetta Landi, pensionata- Le casse automatiche vanno bene per i turisti. Per gli abitanti e gli anziani la presenza di una cassiera è indispensabile. Altrimenti saremo costretti fare la spesa a Firenze".

"La cassa con persona del punto vendita di Fiesole non è stata dismessa. Il servizio quindi - fanno sapere da Unicoop Firenze – può essere attivato, se si valuta che sia necessario".

