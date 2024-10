Riapre il fioraio a San Marcello: "Un nuovo negozio, buon segnale"

L’apertura di una nuova attività è sempre una bella notizia per una collettività, quando si tratta di una riapertura è ancora migliore, così il paese di San Marcello ha accolto affettuosamente Cristian Ispas, 23 anni abbelliti da tanto entusiasmo, che ha ridato vita allo storico negozio Hobby Verde di Alessandro Guerrini. Una sorta di atelier del fiore, ormai noto ben oltre i confini pistoiesi. Cristian abita con la famiglia nel paese de La Lima, dove è arrivato nel 2007 dalla natia Romania, a poco più di sei anni. Vista la chiusura dell’attività di Alessandro Guerrini, Cristian non ci ha pensato a lungo e, abbandonato un lavoro da centralinista, il nostro giovane imprenditore si è reinventato fiorista ed ha alzato il bandone di un’attività che a San Marcello ha dettato anche un certo stile. "Alessandro è un amico di famiglia, - racconta Cristian -abbiamo avuto occasione di parlare del negozio ed è nata così l’idea di restituire il servizio al paese, avevo un lavoro da centralinista ma questo è ben più entusiasmante. La gente passa, chiede, si informa, mi sento di dire che abbiamo già un buon rapporto, oltre ai fiori, piante da interno e l’offerta di servizi di addobbo per celebrazioni, come matrimoni, abbiamo articoli agrari e cibo per animali. Guardando avanti nel tempo, probabilmente allargheremo l’attività con altre offerte. Alla ristrutturazione del negozio, che gestisco con l’insostituibile supporto della mamma, ha partecipato Alessandro, fornendo i suggerimenti che gli derivano dalla sua lunga esperienza". Anche il sindaco Luca Marmo ha voluto essere presente all’inaugurazione commentando: "Una luce si riaccende nel cuore del capoluogo. Un augurio di buon lavoro a Cristian perché la luce di un negozio nuovo è una luce sulla comunità, inoltre è anche un segnale di come i flussi migratori arricchiscano il territorio".

Andrea Nannini