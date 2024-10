Addio a Rosa Valanzano. Era docente di Chirurgia generale. L’Ordine si stringe alla famiglia

Si è spenta a 63 anni la professoressa Rosa Valanzano, associata di Chirurgia Generale della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Firenze. "Il contributo di Rosa Valanzano alla didattica e alla formazione medica ha lasciato un segno indelebile - commenta il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Firenze - rendendola una figura di riferimento per molti giovani medici. La sua capacità di coniugare innovazione e umanità nella formazione è stata un tratto distintivo del suo percorso professionale". Già presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per due mandati e direttrice della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, la professoressa ha ideato progetti importanti come ‘Un giorno da malato’, pensato per sensibilizzare gli studenti alle Medical Humanities e sviluppare empatia e comprensione nei confronti dei pazienti. "Ci stringiamo con affetto alla famiglia di Rosa - dice il presidente dell’Ordine Pietro Dattolo - ai suoi colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lei".