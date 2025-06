Allievi del Fiesole trionfano al torneo 'Cs Lebowski' con gol di La Monica

Affermazione di prestigio per gli Allievi del Fiesole, allenati da Giorgio Iannaco, Nicola Scatarzi e Niccolò Baldi che hanno vinto il torneo ‘Cs Lebowski - Prendiamola come viene’ presso l’impianto sportivo La Trave della Uisp, ma gestito dal Centro Storico Lebowski. Il Fiesole si è imposto, in finale, per 1-0 sul Prato grazie alla rete di Samuele La Monica.

Un torneo che ha visto tante società partecipanti e che segna per questo gruppo di giovani giocatori del Fiesole, uniti da tanti anni, anche il traguardo di un lungo percorso. Da ricordare che due anni fa hanno vinto il campionato provinciale Giovanissimi, in un ciclo durato quattro anni, con grandi soddisfazioni. Nell’ultima stagione, infatti, il Fiesole è arrivato al secondo posto nel campionato Allievi provinciale, ad un solo punto dal Bagno a Ripoli.

"Siamo arrivati al termine di un percorso davvero bello ed entusiasmante. Abbiamo allenato un gruppo di ragazzi fantastici – spiegano Iannaco, Scatarzi e Baldi – sempre sostenuti da amicizia e forza in ogni situazione. Chi rimaneva in panchina non ha mai creato problemi, sapendo che c’era spazio per tutti e facendosi trovare pronto. In campionato siamo arrivati con merito ad un passo dal titolo".

La squadra Allievi del Fiesole. Portieri: Samuele Bartolini, Samuele Colucci, Niccolò Palchetti. Difensori: Niccolò Battini, Alessandro Di Pace, Lorenzo Guarducci, Duccio Pacciani, Lorenzo Romoli, Cosimo Spadaro. Centrocampisti: Cosimo Andreoni, Mirko Baldini, Edoardo Bombacci, Giovanni Del Prete, Riccardo Martino, Elia Portanova, Tommaso Pucci. Attaccanti: Samuel Bartoli, Cosimo Ciullini, Federico Ferrara, Dario Ignesti, Lorenzo Pucci, Alessio Reali. Direttore generale: Stefano Rossi. Responsabile settore giovanile: Niccolò Ferraro. Presidente Vito Frijia, vice presidente Gianluca Calderini.

F.Que.