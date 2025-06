Torneo Fochi: Dlf Firenze trionfa nel calcio a 7 Pulcini 2015

Il Torneo Fochi si è concluso tra applausi, sorrisi, premi e un’atmosfera di festa. L’evento, appuntamento fisso nel calendario cittadino di calcio a 7 Pulcini anno 2015, ha visto la partecipazione di tanti giovani atleti. La cerimonia di premiazione, momento clou della giornata finale, ha visto la presenza di personalità di spicco del mondo sportivo, istituzionale e culturale. Sul gradino più alto del podio trionfa il Dlf Firenze, dopo giorni di sfide belle ed emozionanti, con una prestazione valida tecnicamente, solida e determinata. Al secondo posto la Laurenziana, terza l’Impruneta Tavarnuzze, quarta posizione per il Club Sportivo autore comunque di un buon percorso.

Alle premiazioni, fra gli ospiti d’onore, l’ex viola Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, protagonista negli anni ’80 e ’90 con la maglia viola. La sua presenza è stata particolarmente apprezzata dai ragazzi e dai tifosi, che hanno colto l’occasione per scambiare saluti e foto. Pin ha sottolineato l’importanza di questi tornei per la crescita dei giovani e per la diffusione dei valori dello sport. A portare il saluto delle istituzioni cittadine è stato Nicola Armentano, consigliere comunale e delegato città metropolitana, da sempre vicino al mondo delle associazioni e dello sport giovanile. Presente Giampaolo Mugnaini, presidente del Club Sportivo Firenze, che ha elogiato l’organizzazione e l’alto livello di partecipazione. Hanno portato il loro saluto anche Giovanni Fittante e Bruno Capitale, insieme alle splendide ragazze dell’associazione Le Primule che hanno arricchito il gran finale. Questi i Pulcini 2015 Dlf Firenze: Derbali, Sangiovanni, Menchetti, Bozzi, Enriquez Lopez, Amamou, Piccinotti, Giordano, Malik Sekh, Canigiani, Benvenuti, Montesano. Allenatore: Vieri Pagani.

F.Que.