Edoardo Agnini ed Elena Geppi trionfano nei titoli toscani 2025 di cronometro in montagna

I due titoli toscani 2025 della cronometro in montagna per la categoria allievi sono stati conquistati da Edoardo Agnini ed Elena Geppi, che appartengono alle società fiorentine della Iperfinish (undicesima vittoria) e del Team Vangi Ladies Cycling Team di Calenzano. La manifestazione arricchita dalla presenza (ma senza titolo in palio) di una ventina di juniores con lo splendido successo del brillante umbro Mattia Gagliardoni Proietti del Team Franco Ballerini Lucchini Energy, si è svolta con partenza da piazza del Popolo nel centro di Monsummano Terme ed arrivo in piazza Bargellini nella località medievale di Montevettolini dopo 5 km e 650 metri con alcuni tornanti impegnativi.

Nella gara femminile delle allieve che hanno aperto la rassegna organizzata dal Velo Club Monsummanese 1992, il successo conquistato da Teodora Castelli del Team Vangi Ladies nel tempo di 13’37“. Al secondo posto la sua compagna di squadra la livornese Elena Geppi con un tempo superiore di 5 secondi che ha conquistato il titolo regionale, anticipando di soli due secondi la compagna di squadra Baccio.

Negli allievi (44 i partenti) duello fino all’ultimo metro fra Agnini e Spanio compagni di squadra nella Iperfinish. Ha prevalso Agnini nel tempo di 10’35 con un solo secondo sul compagno di squadra Spanio. Gli altri vicini tanto che i primi sette sono finiti nello spazio di 11 secondi. Terzo il laziale D’Alessio a 6“, quindi Mori a 7“, Tamashiro a 9“, Favilli a 10“ e Frosini a 11“. A seguire Federici, Nieri e Fogli a completare la Top Ten. Le due maglie al neocampione e alla campionessa consegnate dai dirigenti del Comitato Regionale Toscana Gaia Passerini e Andrea Diolaiuti.

Nella gara juniores splendida prestazione di Mattia Gagliardoni Proietti recente vincitore di una gara a cronometro nel Bresciano e quindi per distacco sugli sterrati senesi nella Eroica Juniores da Siena a Montalcino. Guidato dall’ex professionista Luca Scinto, l’atleta umbro ha dimostrato talento e classe confermando il pronostico in questa cronoscalata. È partito forte mantenendo ritmo e cadenza sino al traguardo di Montevettolini infliggendo trenta secondi al bravissimo Lorenzo Pucci (Mastromarco Nibali) autentica sorpresa, e 33“ al mugellano Marco Parigi (Pol. Monsummanese) già sul podio qualche giorno prima nel Pistoiese. Al quarto e quinto posto Diego Buti e Guido Paladini (buona la loro prestazione). Per il vincitore Proietti bravo anche nel recente Giro del Friuli a tappe è stato il terzo successo.