Team Hopplà al Giro d’Italia Next Gen: Lorello guida con successo

È un Team Hopplà che continua a vincere quello che si appresta a prendere parte da domenica prossima al Giro d’Italia Next Gen under 23 che scatterà da Rho in Lombardia per concludersi il 22 giugno dopo 8 tappe con 14.100 metri di dislivello e 1.057 km a Pinerolo in Piemonte. L’ultima prodezza firmata nel fine settimana con il successo del campione toscano il fiorentino Riccardo Lorello nell’ultima tappa del Giro della Campania under 23. Lorello reduce dalla recente Corsa della Pace con la maglia della Nazionale Azzurra diretta da Marino Amadori, dove ha vinto la classifica finale del gran premio della montagna, ha dimostrato un’ottima condizione, che in pratica continua a sfoggiare dall’inizio della stagione a parte un breve periodo per un problema fisico.

In Campania Lorello ha colto con una volata travolgente il terzo successo stagionale, portando a nove il conto dei successi del gruppo fiorentino di patron Claudio Lastrucci diretto con perizia e competenza dal giovane direttore sportivo Stefano Roncalli, per la gioia anche di due appassionati dirigenti fiorentini da anni nel ciclismo come Leonardo Gigli e Valerio Fusi. Oltre al successo di Lorello nella frazione finale della gara a tappe, da ricordare il quinto posto ottenuto da Edoardo Burani che nella classifica generale ha concluso in terza posizione a 11“ dal vincitore Mirko Bozzola della S.C. Padovani, mentre il siciliano Andrea Alfio Bruno ha occupato la settimana posizione a 48“ di ritardo. L’ottima prova di Burani è sicuramente il segnale che tecnici e dirigenti si attendevano da questo atleta sul quale confidavano molto all’inizio della stagione, e sul quale puntano da qui alla fine della stagione.

Antonio Mannori