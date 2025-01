Addio a Muffin, operatore del sorriso. Il cagnolino esperto di pet therapy con i piccoli ricoverati al Meyer

Grande commozione per la notizia della morte di Muffin, il meticcio di barboncino dell’associazione Antropozoa impegnato nella pet therapy. Da tempo “lavorava” nei reparti del Meyer di Firenze, donando sorrisi e benessere ai piccoli ricoverati. Muffin era più di un semplice cane: con il suo carattere affabile, il morbido pelo che invitava alle coccole e un’innata empatia, era un operatore a tutti gli effetti, impegnato a portare conforto e gioia in contesti spesso difficili. Ha lavorato molto con i bambini ricoverati in ospedale, offrendo momenti di leggerezza e serenità.