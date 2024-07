Addio a Maranci, archittetto e presidente Cna

Due mesi fa aveva preso il posto del suo predecessore Paolo Conti, scomparso dopo una breve malattia, alla presidenza di Cna Piana fiorentina. Ora lo stesso drammatico destino si è compiuto anche per Milco Maranci morto ieri ad appena 61 anni: da tempo stava combattendo contro una grave malattia che però sembrava vinta. Invece, ieri, l’epilogo peggiore. Nato a Sesto dove aveva anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale, Maranci (nella foto) svolgeva la professione di architetto a Calenzano con il suo studio Maranci & Berti architetti associati. Era stato nominato presidente dell’associazione nel maggio scorso ma in precedenza era già stato delegato di Cna Piana Fiorentina: "La dedizione e l’impegno di Milco – sottolinea commosso Giacomo Cioni presidente di Cna Firenze Metropolitana - erano evidenti a chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare con lui. In questo momento di dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia, a cui esprimiamo le nostre più sincere condoglianze. Siamo grati per tutto ciò che ha fatto e ci impegneremo a portare avanti la sua eredità con lo stesso impegno e passione che lui ha dimostrato".

Anche se il suo mandato era iniziato da poco, Maranci aveva già dimostrato di avere le idee chiare focalizzandosi, in particolare, su temi come la formazione, la promozione del territorio e lo sviluppo infrastrutturale, con l’obiettivo di creare una visione condivisa tra le quattro amministrazioni comunali. Toccante il ricordo del sindaco Lorenzo Falchi: "Milco è stato un bravo e serio professionista, appassionato del proprio lavoro; una persona curiosa, entusiasta della discussione e del confronto, sempre pronto a dare il proprio contributo. Con questo spirito aveva da poco accettato di diventare presidente della Cna della Piana e dava il proprio contributo come dirigente del Rinascita Doccia e prima ancora contribuendo alla vita politica e istituzionale della città. Una grave perdita per tutti".

Sandra Nistri