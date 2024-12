Addio a Luciano Silvestri. Fu segretario della Cgil Toscana. Oggi la camera ardente a Firenze

Si è spento all’età di 74 anni dopo una malattia Luciano Silvestri, già segretario di Cgil Toscana dal 2000 al 2007. Classe 1950, origini piombinesi, è stato operaio alla Dalmine; lì ha iniziato il suo impegno sindacale come delegato aziendale e nella Fiom, per diventare poi nel 1981 segretario della Fiom Cgil di Piombino. Dal 1986 al 1995 è stato segretario generale della Camera del lavoro piombinese, per poi passare alla segreteria di Cgil Toscana di cui è diventato segretario generale nel 2000. Dal 2007 ha avuto un incarico a Roma alla Cgil nazionale come responsabile legalità e sicurezza. La camera ardente sarà oggi dalle 19.15.