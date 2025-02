Addio a Gian Paolo Ristori. Una vita tra ciclismo e legno. Era il presidente della ’Aurora’

Fiorentino Doc, personaggio conosciuto e stimato, è venuto a mancare nella sua città Gian Paolo Ristori, classe 1939, presidente dell’Associazione Sportiva Aurora di piazza Tasso, ovvero la società che dal 1946 organizza ogni anno a Ferragosto, la classica per dilettanti Firenze-Viareggio, e titolare della ’Florentia Legno’. Il suo impegno verso la corsa è stato sempre costante, appassionato; nel ruolo di presidente ha operato con grande impegno per far crescere la Firenze-Mare e quindi mantenerla a grandi livelli, assieme ai collaboratori dell’Aurora, società che amava profondamente.