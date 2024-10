Addio a don Dino Mugnaini. Storico segretario di due vescovi

Alla guida del pulmino per andare a catechismo o le sue lezioni di religione a scuola. Sono queste le immagini di don Dino, impresse nei cuori dei suoi ex ragazzi, oggi tutti over anta, e che sono riemerse, appresa la notizia della morte di monsignor Mugnaini, spentosi l’altro giorno a 97 anni nel convitto ecclesiastico di Firenze.

Don Dino era infatti arrivato a Fiesole nel 1968 proprio con l’incarico di assistente ai giovani. Oltre che parroco della cattedrale è stato per tanti anni insegnante di religione alla scuola media Mino da Fiesole, curando anche varie attività ricreative e sociali , comprese l’ esperienza editoriale-giornalistica de ’Il Corriere Etrusco’. A questi incarichi col tempo si sono sommati anche quelli a livello diocesano, ricoperti per più anni in qualità di segretario particolare dei vescovi Simone Scatizzi e Luciano Giovannetti, con il quale è rimasto per 29 anni.

A lui si deve nel 1971 la fondazione del Gruppo Fratres della Misericordia di Fiesole, dove a lungo ha fatto parte del Magistrato, e della Caritas diocesana, che ha diretta per numerosi anni, occupandosi della formazione dei giovani del servizio civile. Per i suoi 90 anni, a maggio del 2017, i suoi ex ragazzi avevano organizzato una cena a sorpresa in un ristorante di piazza Mino, alla quale avevano aderito una sessantina di partecipanti, a dimostrazione del grande affetto che legava don Dino a tante generazioni di fiesolani, affetto che il trascorrere del tempo non ha mai interrotto.

Forte è sempre stato anche il legamento con Montemignaio, il paese dell’aretino, dove monsignor Mugnaini era nato il 26 aprile 1927 e dove il 15 agosto 2021 aveva festeggiato i 70 anni dall’ordinazione sacerdotale, con una cerimonia solenne presieduta da monsignor Luciano Giovannetti. La salma è stata esposta nella giornata di ieri in Seminario, dove in tanti si sono recati a rendergli omaggio. I funerali saranno invece celebrati oggi alle 15 nella cattedrale di San Romolo e saranno presieduti dal vescovo Stefano Manetti.

D.G.