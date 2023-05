Addio a Chiara Moretti, attrice ed ex consigliera

L’attrice Chiara Moretti, che si era fatta conoscere come giovane interprete in alcuni film agli inizi della carriera di Roberto Benigni, è morta all’età di 57 anni a Firenze. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Fratelli d’Italia di Firenze, ricordando che Chiara Moretti è stata consigliera per Alleanza Nazionale e Pdl al Quartiere 5 del Comune di Firenze dal 2004 al 2014. Nata l’8 agosto 1955, poco più che ventenne Chiara Moretti esordì in “Berlinguer ti voglio bene” (1977) di Giuseppe Bertolucci, accanto a Roberto Benigni, tornando a recitare con Benigni nella mini serie tv “Vita da Cioni” (1978). Sempre con Benigni è apparsa in “Chiedo asilo” (1979) di Marco Ferreri. Nel 1979 ha fatto parte del cast di “Una settimana come un’altra” di Daniele Costantini. Tra i film successivi “Maschio, femmina, fiore, frutto” (1979) di Ruggero Miti, “Sogni d’oro” (1981) di Nanni Moretti, “Il conte Tacchia” (1982) di Sergio Corbucci, “Se tutto va bene siamo rovinati” (1983) di Sergio Martino e “Strana la vita” (1988) di Giuseppe Bertolucci.