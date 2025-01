Acuto Settignanese. L’Ovest si inceppa

Girone A

Firenze Ovest-San Marco Avenza 1-3. Un Marabese scatenato (con due gol su rigori) e uno su azione piega l’Ovest. La rete di casa è di Petracci.

Pietrasanta-Cubino 4-0. Un Pietrasanta che mira alla vetta della classifica rifila un poker il Cubino. Le reti: Biagini, Szabo, Remedi, Mattiello.

Girone B

Montelupo-Cerbaia 2-0. Una doppietta del centravanti Francesco Masoni costringe il Cerbaia ad alzare bandiera bianca.

C.S. Lebowski-Invicta Sauro 1-0. Seconda vittoria consecutiva per Miliani & C grazie alla rete di Emili, consente di mantenere il posto nei play off.

S. Miniato Romaiano-Ginestra F.na 2-1. La squadra di casa vince lo scontro diretto al termine di una sfida equilibrata. I gol Giani e Nassi, per la Ginestra è di Mazzuoli.

Girone C

Pontassieve-Sansovino 0-2. Niente da fare. La capolista Sansovino ha un altro passo. Dopo i gol di Bonechi e Bruschi, il Pontassieve di Guidi ha lottato fino in fondo, troppo forti gli aretini.

Montagnano-Audax Rufina 0-1. Con una prestazione maiuscola la Rufina di Tognozzi con la rete messa a segno al 25’ da Di Vico, sbanca il difficile campo di Montagnano e di avvicina alla zona play off.

Viciomaggio-Fiesole 1-0. Seconda sconfitta di fila per un Fiesole in difficoltà nel ritrovare la via del gol. E’ di Rotelli la rete vincente.

A.G. Dicomano-Chiantigiana 0-0. Partita tirata fino in fondo con le difese ermetiche.

Pienza-Settignanese 0-1. Terza vittoria di fila per Carovani & C. La rete del successo è di Silli.

Casentino Academy-Luco 5-0. Gli aretini rifilano una manita al povero Luco. Doppietta di Pasqui, Lunghi T e Lunghi D e poi Giannotti.

San Piero a Sieve-Alberoro 1-3. Bastianelli (rig.), 2 volte Bennati e un’autorete l’esito dei gol.

