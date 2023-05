"Acquisto del castello pagato a caro prezzo"

"Una vicenda nata male, con un’amministrazione comunale che ha condotto la partita dell’acquisto del Castello in modo totalmente subalterno alla controparte privata, mettendosi fin da subito in una posizione di forte debolezza nella trattativa". Durissima Sinistra per Calenzano sulla proroga di sette mesi del periodo di affitto del complesso immobiliare accordato alla proprietà dal Comune che, nel frattempo, paga però anche il mutuo per comprare la struttura: "Quando nel programma di mandato di questa maggioranza nel 2019 – sottolinea Sinistra per Calenzano – è stato inserito l’acquisto del Castello di Calenzano, avevamo pensato che alla base vi fosse una promessa di vendita a prezzo già stabilito, in linea con la perizia di stima fatta fare dal Comune nel 2019. Invece niente di tutto questo. Come temevamo si è reso quindi necessario effettuare una nuova perizia, questa volta giurata, che ha innalzato il costo dell’operazione a 3 milioni e 250mila euro, dai 2,4 milioni di euro indicati nella stima del 2019. Per avere un termine di paragone va detto che il Castello di Legri, in buone condizioni, composto da locali per 2300 mq (rispetto ai 650 mq circa del Castello di Calenzano) è attualmente in vendita ad un prezzo che parte da 2,5 milioni di euro".