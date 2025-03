Achille Lauro a Palazzo Vecchio per Airc: "Amo i toscani che aiutano chi soffre"

Firenze, 22 marzo 2025 – Alla speciale serata di gala per i 60 anni di Fondazione Airc, Achille Lauro è stato ospite d'eccezione. Fresco di partecipazione a Sanremo, nel Salone dei Cinquecento ha cantato alcuni dei suoi brani più famosi, tra cui 'Incoscienti giovani ' e ha detto: "Amiamo la Toscana, Firenze, i toscani, ma soprattutto amiamo le persone che si ricordano delle persone che hanno bisogno e che soffrono". Lauro ha spiegato che: "Io, nella mia vita privata, insieme alla mia squadra facciamo molte cose nel sociale. Non solo finanziando, dedichiamo tanto tempo nel visitare i reparti, e tanti ragazzi sono anche venuti in vacanza con la mia famiglia allargata. Non lo diciamo pubblicamente. Ne parlo ora per sottolineare quanto è importante far parte di questa grande famiglia che è l'Airc". Poi Achille Lauro ha voluto ringraziare Carlo Conti, presente in sala tra gli ospiti della serata, per "avermi voluto a Sanremo".

Fondazione Airc, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 60 anni di attività, è il primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia. Per l'occasione ha organizzato a Palazzo Vecchio ‘Note di cuore: musica per la ricerca’, madrina e conduttrice della serata è stata Cesara Buonamici. Tra gli ospiti lo chef due stelle Michelin Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola che ha curato la cena. L’iniziativa, promossa da Silvia Costa, ha avuto come scopo la raccolta fondi a favore di Airc, la cui missione è rendere il cancro sempre più curabile con il supporto e sostegno di progetti scientifici innovativi, campagne d’informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza per la prevenzione, diagnosi e cura. Nelle case, nelle piazze, nelle scuole. L’intero ricavato della serata - al netto dei costi organizzativi - va ad Airc contribuendo a sostenere la preziosa missione della Fondazione e il lavoro dei suoi 5.400 ricercatori.