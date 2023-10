Accordo a Ponterotto. Ecco la nuova viabilità nella zona industriale ancora in crescita

Cresce e ha bisogno di nuove infrastrutture, l’area industriale del Ponterotto a San Casciano. Proprio per renderla adeguata alle nuove esigenze, è in arrivo un intervento da due milioni e 770mila euro per una nuova viabilità e nuovi parcheggi. I nuovi lavori sono frutto di un protocollo, firmato ieri mattina in Comune a San Casciano, tra Laika Caravans, la Città Metropolitana di Firenze e lo stesso Comune.

In base all’accordo per il miglioramento della viabilità lungo la sp 93 ‘Certaldese’ firmato dal sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, André Miethe, ad di Laika Caravans, e dal sindaco di San Casciano Roberto Ciappi, un milione di euro sarà finanziato da Laika, 500mila euro dalla Città Metropolitana di Firenze mentre il Comune interverrà con 200mila euro. Ancora da trovare il restante importo, un milione e 70mila euro, cifra destinata alla realizzazione del collegamento tra via Etruria e via Lucciano, e che il Comune di San Casciano si è impegnato a reperire nell’ambito di un protocollo d’intesa con la Regione. La sistemazione arriva sette anni dall’inaugurazione dello stabilimento Laika Caravans al Ponterotto, area che conta oggi 1200 dipendenti dai 200 di qualche anno fa.

I lavori prevedono la realizzazione di un passaggio pedonale lungo la strada provinciale 93 (dal parcheggio pubblico antistante lo stabilimento Laika all’incrocio con via Lucciano), con attraversamenti pedonali per via Etruria e per via Lucciano. Sarà rifatto il parcheggio pubblico lungo la strada provinciale Certaldese. Oltre al collegamento tra via Etruria e via Lucciano, è prevista la sistemazione a parcheggio dell’area posta in via Lucciano.

Per il presidente Eugenio Giani, "il passaggio costituisce una nuova dimostrazione sulle grandi potenzialità che può esprimere l’alleanza tra istituzioni, mondo produttivo che investe e forze del lavoro".

L’intervento, ha sottolineato il sindaco Roberto Ciappi, si è reso necessario soprattutto per la "crescita della Laika che ha contribuito anche alla vicenda occupazione della Beckaert con l’assunzione di 60 operai e passata in 7 anni da 230 dipendenti a punte di 800. Ma anche per la presenza nella zona di altre realtà industriali importanti come la Lippert Components Italia". In cui sono attivi complessivamente 1200 lavoratori. Per Dario Nardella, sindaco della Città Metropolitana, "il valore dell’area è quello di riuscire a mettere insieme esigenze imprenditoriali, qualità e rispetto dell’ambiente. L’accordo coniuga la necessità di garantire sicurezza sulle strade allo sviluppo di infrastrutture pensate in relazione alle domande del territorio, soprattutto alle esigenze occupazionali e alla mobilità dei lavoratori".

Soddisfatto anche André Miethe, ad di Laika Caravans: "È un sollievo. La mobilità nell’area è aumentata molto specialmente gli spostamenti in auto dei dipendenti". Presenti anche il consigliere regionale Massimiliano Pescini e il consigliere politico di Giani Valerio Fabiani con delega alla gestione delle crisi aziendali e dei processi di re-industrializzazione. È stata affidata al Comune di San Casciano la predisposizione di tutti i livelli di progettazione e le attività connesse, tra cui l’affidamento dei lavori. Si avvarrà della Centrale Unica di Committenza dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.