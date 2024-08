Accoltellamento a Grosseto, ragazzo ferito in strada

Grosseto, 26 agosto 2024 - Un altro accoltellamento di un giovane c'è stato la notte scorsa a Grosseto, ma secondo quanto appreso al momento l'episodio viene considerato distinto dalla rissa con feriti gravi che c'è stata nella zona del tribunale. In questo episodio, avvenuto in un'altra zona di Grosseto, è stato soccorso un tunisino di 20 anni, portato al pronto soccorso per una coltellata a un braccio. L'allarme al 112Nue è arrivato intorno alle 1 da parte di alcuni passanti che hanno visto il ragazzo su una panchina semincosciente e con una profonda ferita da cui stava sanguinando copiosamente. Il 20enne è stato curato al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia. Era anche completamente ubriaco e non ha spiegato cosa gli fosse accaduto. Indagini della polizia in corso.