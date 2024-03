Acciuffato anche il baby truffatore

E’ c’è un altro campano, stavolta minore (17 anni) che è stato sorpreso dalla Polfer alla stazione con il bottino di un’altra truffa. Fermato per un controllo dei documenti mentre stava per salire sul treno diretto a sud, dalla tracolla che aveva in spalla, sono saltati fuori una 70ina di monili in oro per un valore di oltre 25.000 euro. La Polfer gli ha anche trovato addosso un foglio di carta A4 piegato in due che da successivi accertamenti è risultato scritto e firmato da una signora fiorentina ultranovantenne, nonché legittima proprietaria dei gioielli recuperati dalla polizia: "io sottoscritta… accetto il fondo di garanzia di mio figlio… per il Tribunale…".

Proprio in giornata la donna era stata infatti vittima della truffa del “falso avvocato”: aveva consegnato i suoi averi a un “praticante del tribunale“, convinta di salvare così il figlio dal carcere. Il 17enne è stato denunciato per truffa aggravata. Il bottino è stata reso all’anziana vittima.