Accensione degli alberi di Natale nel centro città con la sindaca Funaro e Coldiretti

Gli alberi di Natale del centro città si accendono in corteo, domani dalle 17,30, insieme alla Compagnia di Babbo Natale e con la sindaca Sara Funaro.

La sfilata partirà dal cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio, dove verrà acceso il primo abete, per dirigersi, poi, verso piazza del Duomo. Qui l’accensione è prevista per le 18 con il Corteo storico della Repubblica Fiorentina, insieme anche a quello di Coldiretti.

Ma il viaggio non si ferma all’angolo con via Martelli e prosegue verso piazza della Repubblica, dove l’accensione del terzo albero è prevista per le 18,30.

Alle 19,30, l’ultimo abete brillerà da piazzale Michelangelo. Qui, oltre alla sindaca, saranno presenti Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, e Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Toscana. Gli abeti, coltivati interamente nella nostra regione, sono stati donati al Comune da Coldiretti stessa e provengono dai vivai della Giorgio Tesi Group.