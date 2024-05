Accademia del coccio. Donata una pipa appartenente a Pertini

Una delle pipe del compianto Presidente della Repubblica Sandro Pertini in dono all’Accademia del Coccio di Lastra a Signa. La consegna del cimelio è avvenuta ieri, nella sede dell’associazione. "Questa importantissima donazione – spiega il presidente dell’Accademia del Coccio, Franco Tozzi - aggiunge prestigio alle raccolte di oggetti e documenti storici, conservati nella nostra sede ed esposti al pubblico in occasione di aperture, iniziative ed eventi. È un oggetto che, sia dal punto di vista storico che simbolico, rappresenta il "pezzo" più importante fino a oggi raccolto. La pipa ci è stata donata in particolare da Umberto Voltolina, presidente della Fondazione Pertini e cognato del Presidente. L’oggetto è oltretutto accompagnato da una lettera, scritta dallo stesso Voltolina e datata non a caso 25 aprile, nella quale si racconta un aneddoto sconosciuto alla maggior parte degli italiani e cioè che Pertini iniziò a fumare quando scese dalle montagne per iniziare la Resistenza a Milano". La donazione è avvenuta tramite l’interessamento e l’amicizia che lega Franco Tozzi a Pietro Milanesi, a sua volta da sempre attivo sul territorio (e non solo) per valorizzare il ruolo politico ma anche il valore umano di Pertini, alla cui famiglia è molto vicino. "Ho ritenuto importante far arrivare la pipa all’associazione – ha detto Milanesi – perché credo che possa così, più facilmente, diventare oggetto di eventi e approfondimenti sulla figura di Pertini". Nel corso degli anni Milanesi ha collaborato anche all’organizzazione dello spettacolo teatrale "Quell’Uomo chiamato Pertini", di mostre fotografiche e presentazione di libri, in ricordo della figura di Sandro Pertini.

Lisa Ciardi