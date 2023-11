’Abbracci-Amo’ Protagoniste le donne arabe

Rignano abbraccia le donne iraniane e afghane. Lo fa non simbolicamente, ma fisicamente, con "Abbracci-Amo", un weekend di iniziative per far conoscere la loro condizione nel Paese di origine e cercare di fare qualcosa di concreto insieme. Protagoniste di questo fine settimana rignanese sono appunto le donne di origine iraniana e afghana: sabato alle 10,30 nella sala consiliare del palazzo comunale di Rignano, sarà inaugurata una bella mostra a cura delle artiste provenienti da queste terre. Saranno esposti quadri e disegni, testi e forme artistiche diverse che raccontano un amore per la propria patria che contrasta con l’odio che qualcuno vuole far vivere, la voglia di riscatto e l’appello alla libertà, il rispetto e l’uguaglianza di genere. Alle 16 si svolgerà un incontro con le testimonianze dirette dall’Afghanistan e dall’Iran. La mostra sarà visibile fino alle 18 di domenica. E proprio domenica ci sarà un altro momento emozionante: alle 16 appuntamento in piazza XXV Aprile per un flash mob. Le donne e gli uomini di Rignano sull’Arno abbracciano le donne dell’Iran e dell’Afghanistan. Un modo concreto per abbattere le barriere. Ma.Pl.