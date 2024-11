A tutto Gamps. Apre il museo

SCANDICCI

Sabato e domenica a tutto Gamps. Il museo sarà aperto per due visite guidate dal funzionario della soprintendenza, il paleontologo Michelangelo Bisconti. Un’iniziativa da non perdere, inserita nel piano di valorizzazione del patrimonio promosso dal ministero della Cultura; la visita al museo è uno dei progetti di valorizzazione e promozione dei luoghi di interesse culturale. L’orario delle visite è 16 e 17 per entrambi i giorni. Massimo 25 persone per turno, con prenotazione obbligatoria tramite messaggio whatsapp, al numero 3382504468 (ci saranno visite separate per i bambini). Le visite, dopo una breve introduzione alla collezione mineralogica, saranno incentrate sui beni paleontologici esposti, sulla tutela dei beni paleontologici, in generale, nonché sul loro restauro e conservazione.

Un altro riconoscimento importante per i volontari dell’associazione di Badia a Settimo, che sono impegnati ormai da anni il un lavoro di valorizzazione dell’esposizione di minerali e fossili. Questa nel tempo è stata arricchita anche da studi, collaborazioni eccellenti con le università italiane e straniere, fino a diventare un polo interessantissimo non solo dal punto di vista culturale ma anche della ricerca.