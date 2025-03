A tutto Chopin con la pianista. Avdeeva

Alla Pergola, domani pomeriggio (ore 16) torna – in concerto nella stagione degli Amici della Musica – la pianista Yulianna Avdeeva (nella foto), dopo il successo del suo debutto del 2022. Il programma sarà dedicato a Chopin, con Polacca-Fantasia in la bemolle maggiore op. 61, Barcarola in fa diesis maggiore op. 60, Preludio in do diesis minore op. 45, Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39, Andante spianato e Grande Polacca Brillante op. 22, 3 Mazurche op. 59, Sonata n. 3 in si minore, op. 58. "Ho dedicato quasi un anno intero allo studio approfondito di Chopin. Ho letto gli scritti di George Sand, osservato i dipinti di Eugène Delacroix e studiato la musica dei suoi contemporanei, cercando di entrare nel suo mondo. Ho sviluppato una visione molto personale della sua opera e, forse, anche della sua personalità" dice l’artista.