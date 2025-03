A tu per tu con l’assessore Arianna Guarnieri

L’assessore comunale alla pubblica istruzione Arianna Guarnieri, da noi contattata, ci ha informato che il Comune sta pubblicando il nuovo bando per la concessione del servizio mensa: prevede proposte contro lo spreco alimentare tra le quali offrire il cibo avanzato a canili e gattili. Alla nostra proposta di istituire la ’Doggy Bag’, ha spiegato che i cibi avanzati devono essere sistemati in appositi contenitori per mantenere la catena del caldo-freddo e dovrebbero anche essere consumati nell’immediato: soluzione interessante, ma per le mense scolastiche non è facilmente applicabile. Un’idea che dice di voler proporre alla nutrizionista è quella di distribuire, al posto della seconda merenda, la frutta del menu giornaliero. Le abbiamo chiesto di poter condire autonomamente verdure e insalate, ma ci ha risposto che questo potrebbe sbilanciare la dieta fornita poiché l’olio ha un alto dosaggio calorico. Ci ha proposto di mettere a disposizione altri tipi di condimento come l’aceto e alcuni tipi spezie. Abbiamo suggerito di ampliare alla scuola secondaria il progetto ’Frutta e verdura nelle scuole’, per ora previsto solo per la primaria: si è resa disponibile a favorire l’iniziativa. Riguardo alla possibilità di forniture a ’Km zero’, ci spiega che il problema principale è la produzione. Il Comune procura molti pasti al giorno e per utilizzare i produttori locali è necessario stipulare accordi e garantire loro il consumo. L’assessore manifesta attenzione e sensibilità a progetti e iniziative: il nostro Comune è sicuramente proiettato a diventare uno dei Comuni più virtuosi del nostro territorio.