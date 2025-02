A spasso nella storia. I ’Supersfigati’ di Night City

Una serata con spettacolo teatrale emozionante attende il pubblico oggi alle 21 al Teatro di Icaro (Via San Gaggio 29-31). In scena la rappresentazione i ‘Supersfigati’ di Night City del corso ragazzi condotto dalla compagnia Centrale dell’Arte. Sotto la direzione della regista Silvia Baccianti e con un impianto drammaturgico pensato dal giovane fiorentino Giulio Paoli, l’opera accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso epoche e vite diverse, intrecciando storie intense e coinvolgenti, capaci di emozionare e far riflettere. Lo spettacolo si apre con un gruppo di personaggi provenienti da epoche differenti, intrappolati in gabbie simboliche. A guidarci in un confronto con sé stessi e con il proprio passato è Skinny, una voce artificiale interpretata dallo stesso Giulio Paoli, che dimostra versatilità anche in scena. Tra i protagonisti troviamo Maria (interpretata da Lorenzo Testoni), una donna vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale, costretta in un matrimonio violento ma segretamente innamorata di un soldato americano. Luise (Katerina Berti) è invece una giovane donna dei nostri tempi che lavora nel mondo della moda, ma si trova oppressa da una madre autoritaria e perseguitata da un collega manipolatore. Karl (A. Romanello) è un uomo di fine ‘800 tormentato dai rimpianti: ha un rapporto conflittuale con i figli e piange la morte del fratello, con cui avrebbe voluto scrivere un libro. A spezzare la tensione drammatica ci pensa Shay, detto ‘Tontello’, soldato seicentesco innamorato della bella Tontessa, ma rivale del bizzarro Alfonso, detto ‘il granchio del cocco’. Samuele Nannoni è autore di alcune parti del testo ed ha realizzato il disegno che raffigura i personaggi dello spettacolo nella locandina ufficiale, opera di Lavinia Rosso. I video sono di Teo Paoli. La regista Silvia Baccianti sottolinea la natura corale dell’opera, in cui gli attori non si limitano a interpretare il proprio ruolo, ma contribuiscono attivamente alla costruzione dell’intreccio di ogni storia, prendendo le vesti di molti personaggi.

F. Que.