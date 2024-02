A Scandicci corsa contro le mafie e passeggiata della legalità

Firenze, 13 febbraio 2024 - Tornano domenica prossima (18 febbraio) a Scandicci (Firenze) la mezza maratona 'Di corsa contro le mafie' e la Passeggiata della legalità, promosse nell'ambito delle iniziative della legalità 2024 'Libera la tua terra' organizzate da Comune di Scandicci, Libera, Il Ponte Asd podistica, Amici del Cabiria, comitati genitori degli Istituti comprensivi Pratolini, Casini e Spinelli, i patrocini di Città Metropolitana e Regione. La mezza maratona, alla sua ventesima edizione, è una corsa competitiva, su un percorso di 21 chilometri, mentre la Passeggiata della legalità, aperta a tutti, è su 5 chilometri.

Tra le iniziative anche 'Vitamine per la scuola', la vendita di arance provenienti dai terreni confiscati alla mafia nei comuni siciliani di Lentini, Belpasso e Ramacca e coltivati dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra. Le arance ordinate saranno consegnate al Gingerzone di piazza Togliatti mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio dalle 17 alle 19, e sabato 17 febbraio 2024 dalle 9 alle 13, quando sarà possibile acquistare retine e cassette in eccedenza anche senza ordinazione, fino ad esaurimento scorte (fatte salve le quantità prenotate). Sempre al Gingerzone nelle date e negli orari della consegna delle arance, saranno in vendita le magliette della Legalità e saranno aperte le iscrizioni alla Passeggiata della legalità in programma il 18 febbraio 2024 a partire dalle 9, con partenza in piazza Resistenza assieme alla Mezza maratona. Magliette e arance anche in piazza Resistenza al Villaggio della legalità il 17 dalle 15 alle 18 e domenica 18 febbraio 2024 durante la Passeggiata dalle 9 alle 13. Spiega il sindaco Sandro Fallani: "Dal 2012 la Città di Scandicci è impegnata nella promozione della cultura della legalità e della coresponsabilità con il progetto 'Libera la tua terra', che coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado, il mondo associativo e quello imprenditoriale. Ogni nuova edizione del progetto rappresenta così un'occasione per rinnovare il pensiero etico a cui ispirare le nostre pratiche quotidiane e per ritrovarsi tutti insieme attorno ai principi fondanti che tengono unita la nostra comunità. Con questa XIII edizione 2024 riparte il programma dello scambio culturale, i ragazzi delle Scuole di Scandicci saranno ospiti delle famiglie di Lentini, i cui ragazzi saranno a Scandicci nella settimana della Legalità".