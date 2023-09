A S. Donato in Fronzano, Reggello: l'estate è già finita e stasera si festeggia Il circolo Arci di San Donato in Fronzano invita a concludere le vacanze con un apericena di fine estate. Musica, cibo e bevande a partire dalle ore 19,30 fino a tarda notte nella sede di via Giacomo Matteotti. Un'occasione per divertirsi in allegria.