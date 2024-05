A Lumen sboccia l’estate. E si tinge di arcobaleno

Partecipazione, creatività e rigenerazione urbana. Sono le parole chiave di Lumen, il presidio culturale situato al Parco del Mensola, a Firenze Sud, che inaugura la stagione estiva. E per accogliere l’estate 2024 è prevista una festa di quattro giorni a partire da oggi con tanti ospiti. Grazie alla collaborazione con ’Underdogs Creative’, Lumen stasera (dalle 20,30) ospiterà due nomi importanti del panorama queer, entrambi molto attivi sui social: il comico Pierluca Mariti, in arte ’Piuttosto che’ e la drag Ava Hangar (Riccardo Massidda il vero nome). Domani (dalle 18,30) dalla Riviera Romagnola arriveranno i Falafel Fazz Familia che apriranno la serata a ’Numa Crew’ con tre dj: il duo di Bristol Kahn & Neek che si esibirà insieme al collega Commodo. Sabato 1° giugno (dalle 17) spazio ai ’Lofo.io’ con Custom Camper, un seminario sulle tecniche di camperizzazione di un van, e a Michela Camilli e Paola Banchi, con il loro laboratorio per adulti tra yoga e arteterapia, chiamato ’Corpo espressivo’. Sarà inoltre presente uno dei fondatori di Numa Crew, lo street artist Ninjaz, con un suo live painting. In serata, la consolidata collaborazione con Lattexplus, porta in console Tdvi aka Guglielmo Barzacchini: dj e produttore italiano che vive a Londra, compone brani con influenze provenienti da una vasta gamma di musiche di tutto il mondo. Il 2 giugno (dalle 16,30) yoga e arteterapia per i più piccoli, mentre in serata musica dal vivo con la band di Tommi Agnello & The Giant Tubes che presenta Blue Tea e Linda & The Off Key. Per questi quattro giorni di inaugurazione è previsto il servizio navetta gratuita per collegare lo spazio al centro di Firenze.