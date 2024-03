A La Compagnia Korea Festival Arriva il divo di Squid game

Più ricco che mai il programma del Florence Korea Film Fest. Giunto alla sua 22esima edizione, si terrà a Firenze dal 21 al 30 marzo al cinema La Compagnia e con un programma selezionato per l’online su MyMovies e Più Compagnia. Arrivano a Firenze per l’occasione l’attore divo globale Lee Byung-hun, presente nel cult "Squid Game"; la star Song Kang-ho, volto noto e attore nel film premio Oscar "Parasite", l’eccentrico regista Kim Jee-woon, uno dei talenti più puri dell’ultimo cinema coerano, e il compositore Jung Jae-il. In programma ben 86 film, 30 lungometraggi e 56 corti. Cinque le masterclass in cui gli ospiti si racconteranno al pubblico, oltre ai focus su webtoons, i fumetti digitali in voga tra i giovani asiatici, e il cinema anni ‘60, momento storico focale in Corea del Sud, per oltre 80 proiezioni, in sala e online. I film sono divisi in varie sezioni: i maggiori successi al botteghino in Orizzonti Coreani; le giovani promesse in Independent Korea e i cortometraggi in Corto, Corti!. Novità dell’edizione 2024 sarà appunto il tributo al cinema coreano degli anni ’60 con una serie di proiezioni e approfondimenti previsti su storia, cultura e attualità del recente passato del paese asiatico. La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi. Il taglio del nastro il 21 marzo alle 20.30 con la proiezione di Concrete Utopia, il thriller diretto da Um Tae-hwa, campione d’incassi in patria. A chiudere la rassegna, invece, ci penserà la sera del 28 marzo il film di Jason Yu, Sleep: qui l’attore protagonista è Lee Sun-kyun. Il concerto del compositore Jung Jae-il, autore delle musiche del film premio Oscar "Parasite" e della serie tv "Squid Game", sarà uno degli eventi speciali di questa edizione del Florence Korea Film Fest sabato 30 marzo al Teatro Verdi alle ore 21, in collaborazione con Istituto Culturale Coreano a Roma. Il musicista sarà accompagnato dall’Orchestra da Camera Fiorentina e da tre musicisti tradizionali coreani Choi Young-hoon, Kim Ji-young e Kim Ki-wook. Un concerto da non perdere per gli amanti del cinema e della musica.

