A Giorgio va l’urbanistica. Vicini sport, Perini sociale. Un ’tecnico’ alla sicurezza Ipotesi di formazione della giunta a Firenze: Sara Funaro favorita per la vittoria al secondo turno, con possibile ingresso di 16 consiglieri dem. Assegnazione degli assessorati in base alle preferenze ottenute, con nomi in lizza come Letizia Perini e Andrea Giorgio. Possibili sorprese con figure come Beatrice Barbieri e Michela Monaco. Focus su ruoli chiave come urbanistica, sociale e turismo.