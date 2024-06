A Giancarlo Antognoni il premio 'Azeglio Vicini'

Firenze, 19 giugno 2023 - - Sarà Giancarlo Antognoni il big del calcio italiano che riceverà il premio 'Azeglio Vicini', il riconoscimento del Panathlon Club Cesena in memoria del ct delle 'Notti Magiche'. Dopo Marco Tardelli, Fabio Capello, Paolo Maldini, Giuseppe Bergomi, Franco Baresi e Roberto Donadoni, toccherà all'ex numero 10 della Fiorentina e della nazionale campione del mondo 1982 ricevere il riconoscimento. La cerimonia di consegna si svolgerà il 27 giugno al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico. La serata sarà condotta dal giornalista Giorgio Martino. Il premio 'Azeglio Vicini' è stato fortemente voluto dalla famiglia dell'allenatore insieme al Panathlon Club Cesena, il più numeroso al mondo di cui l'ex ct della Nazionale era presidente onorario nel nome della fraterna amicizia col presidente Dionigio Dionigi.