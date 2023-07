A Firenze vandalizzata e ridotta in pezzi la targa dedicata ad Aligi Barducci

Firenze, 4 luglio 2023 - E' stata vandalizzata e ridotta in pezzi sul lungarno Soderini, a Firenze, la targa dedicata ad Aligi Barducci, militare e partigiano, conosciuto come 'Potente' e morto nel 1944 durante la liberazione di Firenze. Ne dà notizia il Comune di Firenze. Barducci è medaglia d'oro al valor militare. "I richiami al Ventennio manifestati da una certa politica incoraggiano i gruppi neofascisti - ha commentato l'assessora alla cultura della memoria e della legalità Maria Federica Giuliani - che per questo motivo si sentono più liberi di segnare la loro presenza sul territorio ma non ci facciamo intimidire". "Un argine contro questo tipo di episodi arriva anche e soprattutto dall'educazione - ha aggiunto - bisogna conservare la memoria, affinché i giovani sappiano che le libertà di cui oggi godiamo sono costate lacrime e sangue". "Ci auguriamo che i responsabili di questo ignobile gesto che offende la città di Firenze siano individuati e puniti come meritano - ha concluso l'assessora Giuliani - quanto prima sarà ricollocata una nuova lapide: teppisti e vandali non avranno mai l'ultima parola". Palazzo Vecchio è già al lavoro per ripristinare la targa. “Non ho parole – ha spiegato il presidente della Commissione Toponomastica Mirco Rufilli – per esprimere il dolore che provo per questo atto vandalico commesso da persone ignoranti e vigliacche. Questo gesto, che condanno, non potrà mai farci dimenticare chi è stato Aligi Barducci, per tutti ‘Potente’ e nessuno potrà farci desistere dal continuare a ricordare persone come lui. Chi ha commesso questo grave atto di intolleranza e maleducazione ha acceso in noi, ancora di più quella voglia e quell’orgoglio di urlare ancora più forte il suo nome e le sua storia. Stiamo già lavorando a cercare di ripristinare quanto prima la targa. Ci impregneremo affinché possa essere apposta già l’8 agosto, data della morte di ‘Potente’. L’8 agosto sarà il giorno migliore per inaugurare la nuova targa”.

Niccolò Gramigni