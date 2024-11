A Firenze un convegno sul patrimonio culturale urbanistico

Firenze, 6 novembre 2024 – A Firenze, l'8 novembre, è in programma una giornata di studi dedicata al “patrimonio culturale urbanistico”. Il convegno, organizzato da Fondazione Cesifin Alberto Predieri, ente strumentale di Fondazione Cr Firenze, e Associazione italiana di diritto urbanistico, si terrà a Palazzo Incontri dalle 9 alle 17. La giornata sarà articolata in tre macro-tematiche: la nozione di “patrimonio culturale urbanistico”; “Il potere di conformazione del patrimonio culturale urbanistico”; le “Prospettive per il patrimonio culturale urbanistico”.

La prima sessione, si legge in una nota, “si soffermerà sulla nozione e le specifiche tipologie, cioè i centri storici, gli antichi borghi, le costruzioni tipiche, nonché gli agglomerati di rilevante valore testimoniale a rischio di spopolamento e abbandono (nelle aree interne e montane), e sui principi che ne disciplinano la gestione e la valorizzazione. Sarà poi affrontata, nella seconda sessione, la natura del potere di conformazione del “bene culturale urbanistico” e gli strumenti che sono chiamati a tale conformazione. Si evidenzieranno inoltre le esternalità negative determinate dal turismo così come strutturato e motivato all’attualità nei grandi centri urbani e in particolare nei luoghi di cultura, il che comporta ricadute negative sull’identità del patrimonio culturale urbanistico. La terza sessione verrà dedicata alle “Prospettive per il patrimonio culturale urbanistico”: in questo contesto verranno affrontate le problematiche derivanti dalla transizione digitale ed ecologica”.