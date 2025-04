A Firenze nuovo asfalto in lungarno Soderini

Firenze, 13 aprile 2024 – Sono diversi gli interventi in programma a Firenze nella settimana dal 14 aprile. Dal prossimo lunedì prenderà il via l’asfaltatura notturna di lungarno Soderini. I lavori saranno effettuati in orario 21-6 e termineranno il 20 aprile. Nella prima fase scatterà la chiusura del tratto da Ponte alla carraia e piazza Cestello; nella seconda fase il cantiere si sposterà nel tratto piazza Cestello-Ponte Vespucci. Oltre alla chiusura del tratto interessato dai lavori, sarà interrotta la circolazione in piazza di Cestello (tra via del Piaggione e lungarno Soderini nella corsia veicolare lato numero civico 1) e in via dei Tiratoio (tra vicolo del Tiratoio e lungarno Soderini). Previsto inoltre un senso unico in via del Piaggione da piazza di Cestello a piazza del Tiratoio. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro e diretti nel tratto chiuso (prima fase): Ponte alla Carraia-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte Vespucci. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da Borgo San Frediano e diretti nel tratto chiuso (seconda fase): Borgo San Frediano-via di Cestello-piazza del Cestello-via del Piaggione-via del Tiratoio-vicolo del Tiratoio-via di Sant’Onofrio-lungarno Soderini. Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile è in programma anche il rifacimento della segnaletica e degli attraversamenti pedonali a seguito di interventi sui sottoservizi in via delle Panche. Dalle 22 alle 5.30 in via delle Panche sarà quindi interrotta la circolazione tra via di Quarto e via Eugenio Calo e scatterà un divieto di transito tra via delle Gore e via di Quarto. Prevista inoltre l’istituzione di un senso unico in via di Quarto (da via delle Panche verso via Grifeo) e via Bocci (da via Barducci a via delle Panche). Viabilità alternativa per tornare su via delle Panche: via delle Gore-largo Tonelli–via Aselli- via Serio-via della Quiete–via del Chiuso dei Pazzi-via Caldieri-via Vezzani-via Spinucci-via Pellas-via Locchi-via Bocci-via Barducci-via Calo-via delle Panche.