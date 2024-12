A Firenze il mercatino di Ailo

Firenze, 5 dicembre 2024 – Il Natale a Firenze si accende con l'inaugurazione del mercato di Ailo: l'appuntamento è fissato per il 6, 7 e 8 dicembre e sarà ospitato dal Tepidarium, al giardino dell'Orticoltura che si trasformerà in vero e proprio villaggio natalizio. Si tratta, come si legge in una nota, della fiera natalizia più antica di Firenze, organizzata da signore di diverse nazionalità che lavorano intensamente e con tanta allegria per creare un'atmosfera natalizia. Al mercato di Ailo si potranno trovare occasioni diverse: abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, vestiti per bambini lavorati a maglia e all’uncinetto, decorazioni natalizie artigianali, libri in italiano e in inglese, giocattoli, oggettistica, scarpe e bric-à-brac.