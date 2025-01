A Firenze il giuramento dei 100 nuovi agenti della polizia municipale

Firenze, 20 gennaio 2025 - Cerimonia di giuramento, stamani, allo stadio Ridolfi dei 100 nuovi agenti della polizia municipale di Firenze. Il giorno scelto, il 20 gennaio, non è casuale perché proprio oggi si celebra la giornata San Sebastiano, patrono di tutte le polizie municipali d’Italia. Hanno partecipato all'evento la sindaca Sara Funaro e il comandante Francesco Passaretti. Nell'occasione è stata consegnata anche la medaglia di bronzo al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica all’agente Andrea Rossellini, che il 7 marzo 2017 si tuffò in Arno e salvò una ragazza di 19 anni. “Erano tanti anni che non facevamo questa cerimonia e ringrazio il comandante per averla pensata – ha affermato a margine Funaro -. Noi stiamo lavorando per assumere gli altri 100 agenti: inizieranno le prime chiamate e le selezioni a inizio febbraio con l'auspicio di andarle a completare nel mese di febbraio. Arriveremo a quota 200 agenti in più”. L'obiettivo lungo il percorso del mandato, ha ribadito Funaro, “è arrivare ad avere 1000 agenti”. Quello a Rossellini “è un riconoscimento importante, quando vengono compiuti atti che sono straordinari bisogna dare il giusto riconoscimento”. “Oggi si festeggia San Sebastiano, patrono della Misericordia di Firenze e della polizia municipale – ha aggiunto il capogruppo del Pd a Palazzo Vecchio Luca Milani -. Noi fiorentini siamo molto riconoscenti a queste due istituzioni, che quotidianamente ci sono vicine e che rendono Firenze più sicura e ospitale”.