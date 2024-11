Cento nuovi agenti, controlli a tappeto nelle zone più calde

Firenze, 28 novembre 2024 – Dieci giorni fa hanno varcato le porte del Salone dei Cinquecento per l’accoglienza di rito. Per prendere poi servizio. Sono i nuovi cento agenti di polizia municipale (31 donne e 69 uomini under 30) ’ingaggiati’ per dare gambe al processo di turnover e per «rafforzare tutti i presidi di prossimità» a tappeto, su tutti i quartieri della città. Una medicina doloris necessaria a combattere i fenomi di degrado e microcriminalità diffusa che attanagliano Firenze e che constribusicono ad alterare la percezione di insicurezza dei fiorentini danneggiata dall’impervesare di furti, rapine, spaccate e spaccio. Al netto del reparto della Pol Cascine, dove saranno smistati i cento nuovi agenti? Quando potranno dirsi pienamente operativi? «Su strada già li vediamo - previsa il comandante della polizia municipale Francesco Passaretti. Sono già operativi e attualmente stanno facendo non solo affiancamento agli agenti più ’anziani’, ma anche formazione a 360 gradi, alternata a gruppi, in modo che apprendano tutte le informazioni necessarie a prescindere dal ruolo e dalle mansioni che saranno chiamati a svolgere». Quanto alle zone di assegnazione, sottolinea il comandante, gli agenti «sono stati abbinati gli ingressi alla modalità intercompartimentale interna, che i nostri agenti già in servizio e sindacati aspettavano da tempo. Questo, ha sbloccato la possibilità per gli ’anziani’ di “fare le grida“ facoltizzando le mobilità interne, dando cioè la possibilità di fare domanda nei posti disponibili nei vari nuclei, commerciali, anti-degrado e così via». Un’impalcatura generale che si regge su una ripartizione nei reparti territoriali, nelle zone calde attenzionate come Rifredi, Isolotto, Gavinana, Campo di Marte. «Questo ulteriore incremento ai reparti territoriali - aggiunge Passeretti - è finalizzato al soddisfacimento di esigenze di ogni tipo. I fatti di cronaca evidenziano l’urgenza di presidiare con maggior forza i quartieri più critici. I nuovi cento agenti entrano a pieno titolo nel corpo in quest’ottica. Per il momento non sono inseriti nelle turnazioni notturne. Ancora debbono attendere l’ottenimento del singolo decreto prefettizio di pubblica sicurezza. Ma dopo un periodo tecnico necessario anche al patentino dopo le prove al poligono di tiro con l’arma, contiamo di inserirli nelle turnazioni h24, anche per incrementare i servizi notturni a partire dall’anno nuovo». «L’obiettivo è la prossimità - dichiara l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio - : vogliamo restituire alle persone un territorio più presidiato dai nostri Agenti, tutti i giorni tutto il giorno aumentando i servizi anche notturni. Ecco perché con i 200 agenti (cento già in servizio, gli altri cento da marzo 2025), messi in salvaguardia i nuclei specializzati che sono fondamentali per tante cose - dall’ antidegrado ai rilievi degli incentivi, dai reati ambientali al contrasto all’abusivismo ealla tutela del suolo pubblico- potenzieremo al massimo i reparti territoriali, del centro come dei vari quartieri, che negli anni avevano visto una diminuzione del personale e quindi dei servizi. È questa la richiesta principale che ci viene dalla cittadinanza, e a cui vogliamo rispondere con l’obiettivo di arrivare nel mandato a 1000 agenti in città, come detto dalla nostra sindaca. Nel frattempo aspettiamo anche i nuovi agenti delle forze dell’ordine annunciati dal ministro Piantedosi, sperando che siano in grado di rafforzare organici delle forze dell’ordine che i sindacati ci dicono essere in grandissima difficoltà. Le istituzioni devono collaborare: solo se ognuno farà la sua parte potremmo dare ai fiorentini le risposte che si meritano».