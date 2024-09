A Firenze avviata la riqualificazione di viale Redi

Firenze, 3 settembre 2024 - Si è svolto la scorsa notte il taglio di 13 pini domestici legato al progetto di sicurezza e di riqualificazione complessiva di viale Redi, a Firenze. I pini, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, saranno sostituiti da 32 alberi ginko biloba. L'intervento, spiega il Comune, è stato progettato per motivi di sicurezza stradale e darà soluzione ad alcune criticità segnalate molte volte dai cittadini sia a livello di pavimentazione che di allagamenti stradali con il rifacimento totale della rete di deflusso delle acque meteoriche. Sempre a fini di sicurezza stradale, il progetto prevede l'allargamento dell'aiuola centrale senza comunque diminuire il numero di corsie. L'investimento complessivo è poco meno di un milione di euro. In questa arteria cittadina sono stati numerosi gli incidenti stradali: nel 2022 sono stati 53 di cui due mortali, nel 2023 ben 48 di cui uno mortale e nel 2024 sono già 18 i sinistri avvenuti lungo questo viale. "Sono lavori approvati nel 2021 e ora in corso di realizzazione in più fasi - afferma la vicesindaca e assessora all'Ambiente Paola Galgani -. Sono stati progettati per la sicurezza stradale e per migliorare il verde pubblico lungo questa arteria che è fra le più trafficate e pericolose della città per numero di incidenti. Iniziano quindi i lavori in questa parte di viale (fra via Bellini e via Veracini) per ripristinare la rete di deflusso idrico e mettere in sicurezza il tratto, rifare l'aiuola e poi posizionare i 32 ginko biloba, un tipo di pianta che meglio si adatta al contesto urbano e ai cambiamenti climatici, insieme ad altre piante a fiore e piante arbustive".