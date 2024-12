A Firenze 17 nuove imprese nell’elenco delle eccellenze

Firenze, 2 dicembre 2024 - Si è svolta a Palazzo Vecchio la giornata delle attività storiche e delle eccellenze con i riconoscimenti alle 431 imprese che negli ultimi anni sono entrate a far parte di questo elenco. Negli ultimi 12 mesi gli ingressi sono stati 17. In totale, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, l'area con il maggior numero di attività storiche è la zona di piazza della Repubblica (61) segue la zona di Santo Spirito (49) e quella di San Lorenzo (39). L'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini evidenzia che "Firenze, con la sua straordinaria ricchezza di tradizioni, storia e cultura, è un luogo vivo costituito da persone, luoghi e secoli di storia e tradizioni, grazie anche alla capacità di ognuna delle attività storiche e tradizionali ed eccellenze fiorentine di raccontare una storia che si intreccia con quella della città, con la quotidianità dei fiorentini e dei visitatori provenienti da tutto il mondo". "La resilienza - aggiunge Vicini - delle attività storiche e tradizionali e delle eccellenze fiorentine, soprattutto in tempi difficili, è un esempio di come il valore del passato possa essere la base solida su cui costruire il futuro. Riconoscere e premiare questi esercizi significa valorizzare un patrimonio collettivo, fatto di luoghi dove l'arte del 'saper fare' incontra la bellezza della relazione umana. Il Comune di Firenze è al lavoro per un piano di tutela sempre maggiore di queste attività, simboli identitari e spina dorsale della nostra città".