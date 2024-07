A fine settembre il summit organizzativo con le più importanti agenzie del settore

Anche le grandi agenzie di eventi e spettacoli chiedono lumi sullo stadio Artemio Franchi. La ristrutturazione dell’impianto sportivo – e tutto ciò che ne consegue – è un tema molto ’caldo’ anche dal punto di vista dell’organizzazione dei grandi concerti. Da anni, ormai, lo stadio di Firenze è nella lista delle location ambite dai grandi artisti. Qui si sono esibiti Tiziano Ferro, Ultimo e Cesare Cremonini, tanto per ricordare i big dell’estate scorsa, ma anche Madonna, Bruce Springsteen (nella foto il concerto del 2012) e Vasco, andando un po’ indietro nel tempo. E in futuro chi verrà? Tutto dipende dalla futura capienza che avrà l’impianto una volta ristrutturato. Così le sei grandi società del settore - Vivo Concerti, Live Nation, D’Alessandro e Galli, Friends & Partners, Trident e Barley Arts – aspettano di avere delle rassicurazioni dal Comune. Nei giorni scorsi la Prg-Public Relation Group Srl (a nome di tutti i promoter, visto che dal 1992 è quella che organizza i concerti al Franchi) ha avuto un primo incontro con alcuni tecnici per fare il punto della situazione. E le parti si sono lasciate con la promessa di effettuare un sopralluogo a fine settembre: i promoter si ritroveranno sul cantiere, in Curva Ferrovia, dove i tecnici illustreranno il progetto esecutivo del nuovo stadio. Garanzie sui tempi di ristrutturazione e sulla capienza sono le principali richieste da parte delle società organizzatrici di eventi.