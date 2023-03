"A Fiesole niente telecamere E’ l’unico comune della zona"

Dopo l’arresto di due ladri, autori di furti a Caldine e Girone, il Pd di Fiesole rilancia la sua storica battaglia per installare un circuito di telecamere pubbliche integrabili con il privato. "In questi anni di governo della Lista Civica, Fiesole è l’unico comune che non ha utilizzato i soldi dei bandi regionali per l’installazione delle telecamere – ricorda Tommaso Rossi della segreteria Pd –. Tanto che oggi arriviamo al paradosso che i carabinieri riescono ad arrestare i ladri che hanno colpito anche nelle nostre frazioni, grazie alle immagini delle telecamere installate nei Comuni vicini".

Per fare il punto sulla situazione il Pd ha indetto un’’assemblea pubblica, che si terrà mercoledì 19 aprile alla Casa del Popolo delle Caldine. La sicurezza stradale sarà invece discussa con l’interrogazione di Serena Lippi giovedì in consiglio comunale.

D.G.