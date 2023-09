727 Anni di Storia, L'Opera di Santa Maria del Fiore Offre Ingresso Gratuito

L’8 settembre, nel giorno dedicato alla Natività di Maria, l’Opera di Santa Maria del Fiore festeggia i 727 anni dalla sua fondazione - avvenuta nel 1 296 per sovrintendere alla costruzione della Cattedrale di Firenze e dei suoi monumenti -

offrendo per l’occasione ai residenti a Firenze e nella Città Metropolitana l’ingresso gratuito al Museo dell’Opera del Duomo, alla Cripta di Santa Reparata e al Battistero.

Il biglietto (Giglio Pass) può essere ritirato esclusivamente alle due biglietterie dell’Opera (in Piazza San Giovanni 7 e in Piazza del Duomo 14A) presentando il documento che attesti la residenza ed ha validità solo per quel giorno.