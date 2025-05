21 maggio, “La Sposa Cadavere” compie 20 anni e torna al cinema a Firenze

Firenze, 21 maggio 2025 – Stasera alle ore 21, a vent'anni di distanza dalla sua uscita nelle sale torna sul grande schermo di Giunti Odeon uno dei capolavori di Tim Burton e del cinema d'animazione internazionale: La Sposa Cadavere (versione italiana). Per l’occasione sarà a Giunti Odeon un ospite d’eccezione: Carlos Grangel, che ha creato per Tim Burton i personaggi del film ed è uno dei maggiori Character Designer di oggi (i suoi lavori sono stati esposti in alcune delle più importanti istituzioni culturali del mondo, tra cui il MoMa di New York e la Cinématheque Francaise di Parigi). Alle ore 20, insieme all'illustratore Gianluca Folì, Grangel terrà un firmacopie e alle ore 21 introdurrà il film al pubblico. La sposa cadavere è ambientato nel XIX secolo. Il giovane e insicuro Victor sta per sposare la coetanea Victoria in un matrimonio combinato dai genitori. I due si incontrano per la prima volta durante le prove della cerimonia e, per loro fortuna, scoppia fin da subito la scintilla. Per loro sfortuna, però, Victor è talmente nervoso da essere terribilmente maldestro, determinando così il rinvio del matrimonio.

Costernato per quanto accaduto, si rifugia nella vicina foresta per allenarsi a pronunciare il giuramento nuziale. Per assicurarsi di compiere ogni passaggio alla perfezione, infila persino la fede in un ramo che fa capolino dal terreno. D'un tratto, tuttavia, emerge dal suolo lo scheletro di una donna vestita da sposa: dice di chiamarsi Emily e intende far rispettare a Victor la sua involontaria promessa d'amore.

Carlos Grangel, character designer dei film d’animazione non solo de "La sposa cadavere", ma anche di “Pinocchio di Guillermo del Toro”, “Hel Transylvania”, “Dragon Trainer”, “Madagascar”, “Balto” e di altri iconici film d'animazione, è il protagonista del primo Extra Tour che, partendo da Firenze, porterà l'esperienza di importanti artisti internazionali nelle principali città italiane con masterclass, talk e altre attività rivolte a studenti e professionisti. Il tour toccherà anche Verona, Milano e Roma, per tornare poi a Firenze il 29 maggio dove si concluderà con un grande talk al cinema La Compagnia, durante il quale interverranno anche alcuni Studi di animazione italiani, e l’evento sarà aperto agli istituti di formazione e studi partner dell’evento ed ai professionisti. In occasione del 20esimo anniversario dell’uscita nelle sale de “La Sposa Cadavere” sono state programmate proiezioni del film anche al Cinema Italia a Pontassieve, a Roma, presso la Casa del Cinema e a Milano presso Spazio Cinema Anteo City life.

In tutte le occasioni l’artista sarà in sala per firmacopie ed una presentazione esclusiva del film in cui racconterà aneddoti e curiosità sulla produzione. Tutte le attività di Extra sono state pensate per arricchire l’esperienza dei partecipanti e andare oltre al semplice incontro, alimentando connessioni, collaborazioni e creatività. Inoltre previste sessioni di life drawing con l’artista a Palazzo Vecchio e un’esposizione monografica presso la sede IED Firenze di via Bufalini, che completano un percorso disegnato per chi ama il mondo dell’animazione e i suoi protagonisti, in un perfetto connubio tra l’arte dell’entertainment e quella rinascimentale.

Extra Toru vuole rappresentare un'occasione preziosa per valorizzare il talento italiano e promuovere l'eccellenza nel settore dell'animazione; un progetto ambizioso che mira a perfezionare un’alleanza strategica per il turo dell’animazione in Italia e a creare un ecosistema virtuoso, in cui artisti, studenti, professionisti e istituzioni collaborano per far crescere l'industria dell'animazione in Italia.