"14 Gigli Rossi Illuminano il Mercato del Porcellino per Natale"

Sono 14 i gigli rossi, con bordi bianchi, che da ieri sono illuminati al Mercato del Porcellino in occasione delle festività natalizie. L’iniziativa è stata presentata è stata realizzata grazie alla collaborazione tecnica di Confesercenti: a differenza dell’anno scorso, quando i gigli erano completamente bianchi, è appunto cambiata la colorazione delle luci, tutte ecosostenibili. "Anche grazie al bando luminarie del Comune questo mercato storico nel cuore della città accende bellissime luci che accompagneranno fiorentini e visitatori per tutte le festività natalizie", ha affermato l’assessore alle attività produttive di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini. "Il Natale va un pò anticipato - ha detto il presidente di Confesercenti Santino Cannamela .- L’obiettivo è rendere il periodo natalizio più lungo per poter dare modo di vivere i centri storici e l’accensione delle luminarie va in questa direzione". Il responsabile di Confesercenti città di Firenze Lapo Cantini ha detto che "il Natale è anticipato per le esigenze del commercio, visto che c’è anche il black friday. La stagione è comunque andata bene". "Il Comune ci sta aiutando e questo ci fa molto piacere", il commento di Nicola Abatangelo, presidente dell’associazione Mercato del Porcellino.