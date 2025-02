112Nue, alla centrale unica della Toscana 2.178.938 telefonate nel 2024

Firenze, 11 febbraio 2025 - L'11 febbraio ricorre la Giornata Europea celebrativa del Numero Unico di Emergenza europeo-1 1 2 (uno-uno-due) e la prefettura di Firenze con una nota, evidenzia i dati della Toscana. Nel corso del 2024, riporta una nota, la Centrale Unica di Risposta operante sul territorio ha gestito 2.178.938 telefonate "effettuando una rilevante azione di filtro delle chiamate improprie (non di emergenza) pari al 50% del totale delle richieste - riporta la stessa nota - Il tempo medio di risposta è inferiore ai 4 secondi e la durata media della chiamata è di circa 40 secondi". L' '1 1 2 Day' è stato istituito nel 2009 con l'adozione di una dichiarazione congiunta del Parlamento Europeo, del Consiglio dell'Ue e della Commissione europea, al fine di incrementare la conoscenza del servizio e dei suoi vantaggi da parte dei cittadini europei. Il Servizio permette oggi a 48 milioni di cittadini, digitando il 112 da rete fissa o da rete mobile e di richiedere il soccorso (sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e soccorso in mare). La chiamata è raccolta dalla centrale che, svolte le verifiche, la inoltra coi dati di localizzazione del chiamante e del tipo di soccorso, alla sala operativa più idonea per gestire l'intervento immediato.