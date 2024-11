Vinci, la citta di Leonardo si veste a festa per Natale: tutti gli eventi in programma

Vinci (Firenze), 18 novembre 2024 - Il Natale ritorna nel borgo di Leonardo e lo fa coinvolgendo Vinci e le sue frazioni con un calendario di eventi in continuo divenire, per tutto dicembre e fino alla settimana dell’Epifania. La novità del 2024 è la sinergia scaturita dalla collaborazione fra l’amministrazione comunale e il Centro Commerciale Naturale Vincincentro per il capoluogo, e con una rappresentanza di commercianti di Sovigliana e Spicchio per l’animazione delle due frazioni.

A Vinci Capoluogo spazio alla tradizione natalizia dei presepi con i Presepi Geniali, una competizione genuina all’allestimento della scena sacra in diverse declinazioni: quello tradizionale, quello ecologico, il luminario o il presepe in miniatura, passando per il presepe tematico, quello artistico, fino a quello multiculturale o ancora quello fai-da-te per i bambini. Ma il presepe sarà anche vivente: domenica 22 dicembre e domenica 5 gennaio la parrocchia della chiesa di S. Croce, in collaborazione con il gruppo di catechisti e la Caritas di Vinci, metterà in scena il corteo sacro dalle 16.30 con partenza in via dei Martiri attraverso otto tappe con altrettanti quadri dove i bambini leggeranno testi a tema.

A Sovigliana e Spicchio spazio a “Natal’è Insieme” l’iniziativa dei commercianti e degli esercenti per animare Viale Togliatti con i mercatini natalizi, dell’artigianato e con iniziative che coinvolgeranno i più piccoli. L’appuntamento è per ogni sabato: 7, 14 e 21 dicembre. Per l’occasione, una cena di raccolta fondi aperta a tutti è in programma venerdì 22 novembre alle 20.30 alla Casa del Popolo di Sovigliana (è necessario telefonare al 3392183840 per prenotarsi). Il mercato natalizio verrà introdotto dal “Viale in festa. Aspettando il Natale”, domenica 1 dicembre: banchi del mercato e di artigianato natalizio occuperanno viale Togliatti nel consueto appuntamento invernale organizzato dalla Confesercenti. Luminarie e attrazioni. Dal 7 dicembre il Capoluogo sarà illuminato con diversi alberi di Natale posizionati nei punti più suggestivi del borgo, così da creare un particolare percorso natalizio; Spicchio e Sovigliana accenderanno le luminarie sul viale, sempre da sabato 7 dicembre per tutto il periodo natalizio. Il calendario del natale vinciano è in continuo divenire.

Per questo il sito del Comune di Vinci ospiterà una pagina dedicata, raggiungibile dal link bit.ly/nataleavinci2024. Di certo, fra gli eventi sarà presente il consueto presepe di Petroio, dall’8 dicembre al 12 gennaio; i consueti concerti di Natale il 1° dicembre a cura del CFCM di Sovigliana nella chiesa di S. Maria a Petroio e il 21 dicembre nella chiesa di S. Ansano nell’ambito della rassegna Qui Cantat, quest’ultimo a cura dell’Accademia Musicale “Amedeo Bassi”. Il 21 dicembre ancora spazio per il saggio di danza organizzato dal Bunny Club al palasport ‘Falcone e Borsellino’ di Sovigliana, mentre torna il Teatro di Quarconia, sempre il 21 dicembre, con una pièce a cura de I Soliti Ignoti.

Ricco anche il calendario delle iniziative natalizie di Museo Leonardiano e Biblioteca. Un Museo Coi Fiocchi porterà al Museo Leonardiano laboratori e iniziative speciali. Si parte con “Un addobbo geniale”, declinando il Natale in chiave… geniale, appunto, mentre per tutto il mese di dicembre lo stesso Museo osserverà aperture straordinarie dedicate alle famiglie e ai più piccoli. È possibile consultare il calendario delle iniziative sia sul sito del Comune di Vinci, sia su quello del Museo Leonardiano, in maniera più dettagliata per orari e costi. Protagonista anche la Biblioteca Leonardiana, con due date, il 18 e il 21 dicembre, dedicate alle letture a tema natalizio..il calendario degli eventi natalizi è patrocinato dal Comune di Vinci ed è realizzato grazie alle iniziative portate avanti dal Centro Commerciale Naturale Vincincentro, dai commercianti di Spicchio e Sovigliana, dalla parrocchia della chiesa di S. Croce in Vinci, nonché dalle singole realtà che si occupano della cura dei singoli eventi, tutti racchiusi nella sezione apposita del sito del Comune di Vinci: bit.ly/nataleavinci2024.

“Questo è un percorso per valorizzare il Natale 2024 e per anticipare quello che sarà il 2025 in tutta Vinci, perché una città come la nostra debba puntare fortemente sugli eventi - dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Abbiamo tantissime potenzialità dal punto di vista turistico e culturale, e gli eventi devono essere un tassello importante per completare questo quadro. È già quello che sta succedendo con il lancio del bando per “Vinci città degli eventi”, che permetterà di valorizzare ancora di più il calendario delle iniziative a nella nostra città e incentivare aziende e associazioni a creare nuovi eventi basati su questo filone. Già a partire dagli eventi natalizi possiamo toccare con mano una realtà fatta di diversi soggetti che creano rete e si danno una mano e che contribuiscono alla valorizzazione del territorio”.

Daniela Fioravanti, vicesindaca con delega agli eventi e alle manifestazioni aggiunge “Il nome dell’iniziativa a Sovigliana e Spicchio è simbolico della collaborazione nata fra i commercianti delle due frazioni, che con questa presa in carico di responsabilità hanno accresciuto un senso di comunità a vantaggio della cittadinanza. Stesso discorso per il Capoluogo, curato grazie al lavoro sinergico del Centro Commerciale Naturale. Un ringraziamento particolare anche alla Confesercenti per la realizzazione di “Viale in festa”, che inaugurerà il Natale a Sovigliana e Spicchio..Colgo l’occasione infine per invitare i vinciani a ingegnarsi sulla costruzione di presepi creativi, all’insegna del riciclo e del riuso dei materiali e sensibilizzando alla riduzione degli sprechi. I presepi saranno collocati all’interno di un percorso, pensato appositamente per chiunque vorrà visitarli”. Aggiunge Renato Migliorucci (Le Tentazioni), in rappresentanza dei commercianti di Spicchio e Sovigliana: “Siamo orgogliosi e contenti di collaborare con l’amministrazione comunale per portare avanti questa iniziativa. Siamo felici di contribuire a questo restyling che si è portato avanti negli anni e che ha coinvolto Spicchio e Sovigliana, con uno sguardo concreto alla realizzazione di altri eventi in futuro”.

Caterina Torrani (Gelato Therapy by La Dottorressa), commerciante di Vinci e Sovigliana: “Mi interessa molto sottolineare come Vinci stia diventando, grazie a questa collaborazione fra commercianti e amministrazione comunale, un focolare cittadino attorno al quale cittadini e visitatori possano riunirsi per goderne appieno”. Conclude Elisa Carboncini (Bimbolandia), in rappresentanza dei commercianti di Spicchio e Sovigliana: “Ringrazio il Comune per la possibilità concreta di svolgere tutta la manifestazione e approfitto anche per richiamare la gente alla cena del 22 novembre alla Casa del Popolo di Sovigliana per contribuire alla raccolta fondi. Sfruttiamo il vantaggio di essere una comunità per creare partecipazione e coinvolgimento per un evento che non è un traguardo, ma un punto di partenza”.

Maurizio Costanzo