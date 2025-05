Firenze, doppio concerto col giovane talento del pianoforte Nicola Mazzei

Firenze, 14 maggio 2025 - Giovane talento del pianoforte, Nicola Mazzei vanta già importanti esperienze, tra cui quella con l’Orchestra Giovanile Italiana, e prestigiosi riconoscimenti, come il premio “Attraverso i Suoni” di Agimus Firenze. Domenica 18 e lunedì 19 maggio sarà solista e maestro concertatore dell’Orchestra Toscana Classica, nel doppio appuntamento in programma alla Fondazione Franco Zeffirelli (domenica ore 16) e all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (lunedì ore 21). I concerti si apriranno con una delle pagine più amate di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Concerto in la maggiore per pianoforte e orchestra K. 488”, in cui il genio di Salisburgo mette in mostra vitalità strumentale e tratti poetici, distribuiti magnificamente tra solista e orchestra. Completeranno il programma “Due melodie elegiache” di Edvard Grieg e il “Concerto in re minore op. 3” di Antonio Vivaldi.

In attività dal 1998, Toscana Classica è l’associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti ed ensemble musicali. Biglietto 20 euro. Info e programma completo www.toscanaclassica.com. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via WhatsApp. La stagione 2025 di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Rotary Club Firenze Ovest, Crossmedia Group, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.